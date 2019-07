Shawn Mendes: se ti stai chiedendo a chi è dedicata “Señorita” dovresti vedere questo video

Come di consueto, prima dei suoi concerti, Shawn Mendes incontra e chiacchiera con i fan. Il 27 luglio, in occasione della data a Tampa, durante il Q&A è stata fatta la domanda che tutti i fan dei Shawmila si stanno facendo da almeno un mese: a chi è dedicata "Señorita"?

La risposta di Shawn è stata decisamente inaspettata, anche se sarebbe meglio parlare di non risposta. Il cantante, infatti, ha eluso la domanda con molta classe, sorridendo e ringraziando il pubblico presente per l'affetto.

Shawn leaving after being asked about Señorita LOL why is he like this #ShawnMendesTheTourTampa pic.twitter.com/ctK15rMEFr