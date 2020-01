Shade ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Allora ciao”

Come solo lui sa fare LOL

Come fa gli annunci Shade nessuno mai! Il cantante di "Bene ma non benissimo" ha comunicato ai fan l'uscita della sua nuova canzone intitolata "Allora ciao" con un ironico freestyle ispirato al film cult "Ritorno al futuro".

Il brano potrai ascoltarlo da venerdì 10 gennaio, mentre il video dell'annuncio lo trovi qui sotto.

"Allora ciao" ha tutte le carte in regola per essere un successo come i precedenti singoli di Shade "Irraggiungibile" (Triplo Disco di Platino), "Bene ma non benissimo" (Doppio Platino), "Senza farlo apposta" (Disco di Platino) e "Amore a prima insta" (Oro). Non vediamo l'ora di ascoltarlo!

ph: ufficio stampa