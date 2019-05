Sfera Ebbasta: al via a giugno il tour estivo!

Ecco dove e quando andare a sentirlo

Dopo il suo primo tour nei palazzetti, Sfera Ebbasta è pronto a tornare a esibirsi dal vivo. Partirà da Milano il 14 giugno la sua nuova serie di concerti, che lo porterà in Italia e in Europa per tutta l'estate.

Devi solo scegliere quando e dove andare a sentirlo, eccoti servito il calendario con tutte le date!

14/06 Milano, Mamacita Festival

07/07 Liegi (BE), Les Ardentes Festival

12/07 Locarno (CH), Moon & Stars Festival

14/07 Ibiza (ES), Ushuaia

19/07 Madrid (ES), Urban Hymns Festival

24/07 Pag (HR), Pow Wow Festival @ Kalypso

27/07 Nova Gorica (SL), Green Loft Festival

29/07 Corfù (GR), 54 Dreamy Nights

03/08 Berlino (DE), Bi Nuu

08/08 Barcellona (ES), Pacha

12/08 Ibiza (ES), Hi Ibiza

13/08 Marbella (ES), Opium Beach Club

15/08 Formentera (ES), Atlanta @ Tipic Club

25/08 Ibiza (ES), Ushuaia

A proposito di estate, Sfera Ebbasta ha collaborato al nuovo tormentone firmato Charlie Charles e Dardust "Calipso". Insieme a lui anche Fabri Fibra e Mahmood. Clicca play qui sotto per goderti il videoclip della canzone.

ph: ufficio stampa