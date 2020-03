Selena Gomez balla da sola nel video di “Dance Again”

Ha anche lanciato una bellissima iniziativa <3

Selena Gomez ha pubblicato a sorpresa il performance video di "Dance Again", canzone estratta dal suo ultimo album "Rare".

La cantante ha annunciato l'uscita della clip con queste parole:

"È un po' strano rilasciare qualcosa di così leggero in un momento così difficile per il nostro mondo, ma penso anche che sia un buon promemoria per quando torneremo a ballare insieme."

Sel ha fatto sapere che una parte dei proventi del merch ispirato al video di "Dance Again" saranno devoluti in beneficenza, a MusiCares Covid-19 a sostegno della lotta contro il coronavirus.

For every purchase of the new Dance Again merch in my store, a portion of proceeds will benefit the MusiCares COVID-19 Relief Fund. https://t.co/GUrFQDsv5B pic.twitter.com/cNN0WtRmsa — Selena Gomez (@selenagomez) March 26, 2020

In questi giorni Selena Gomez ha partecipato alla "Safe Hands" challenge, che mostra come lavarsi le mani con attenzione e almeno per 40 secondi.

Lavarsi le mani e #IoRestoACasa sono le misure da seguire in questo periodo complicato: tante altre celeb hanno usato le loro piattaforme per chiedere ai fan di rispettarle, come Lady Gaga, Taylor Swift e Ariana Grande (clicca sui nomi per approfondire).

ph: getty images