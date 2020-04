Selena Gomez: alcuni fan hanno visto nel video di “Boyfriend” un riferimento all’ex The Weeknd

E tu cosa ne pensi?

Selena Gomez ha pubblicato il video ufficiale di "Boyfriend", uno dei tre inediti presenti nella versione deluxe di "Rare" disponibile da pochi giorni.

La clip rispecchia perfettamente il significato della canzone: "Voglio essere chiara nel dire che un ragazzo non è minimamente compreso nella lista delle mie priorità in questo momento", ha spiegato la pop star in un post sui social. E lo ha ribadito anche nel video, dove la si vede avere una serie di appuntamenti galanti con dei ragazzi che finiscono nel modo più inaspettato possibile. Guarda tu stesso!

Selena ha ribaltato completamente il concetto del "principe azzurro": non sono i rospi a dover trasformarsi nel fidanzati ideali, bensì i ragazzi a essere trasformati in rospi!

La mia personale interpretazione del video: vorrei un ragazzo ma vi siete dimostrati tutti rospi. CAFFEUCCIO BOLLENTE DA PARTE DI SELENA MARIE GOMEZ.🔥 #BoyfriendMusicVideo #SelenasBoyfriend #SelenasNewBoyfriend — #Rare (@LadyFalenaIvana) April 10, 2020

In molti hanno visto nel video di "Boyfriend" un riferimento all'ex di Selena Gomez The Weeknd. La parte in cui Sel guida con gli occhiali da sole l'auto e quella dove tiene in mano un rospo ad alcuni fan ha ricordato il video di "Heartless".

E tu cosa ne pensi? In caso volessi vederci meglio sulla faccenda, qui sotto puoi vedere il videoclip di "Heartless".

Quel che è certo è che Selena ha ascoltato molto attentamente "After Hours", il nuovo album di The Weeknd. La sua canzone preferita sembra essere "Snowchild", clicca qui per saperne di più!

ph: getty images + press