Selena Gomez: vederla sorridere così nel behind the scene del video di “Lose You To Love Me” ti farà felice

Dopo aver pubblicato le foto scattate nel backstage dei suoi momenti preferiti, Selena Gomez ha condiviso sul suo account Instagram il video del behind the scene delle riprese di "Lose You To Love Me".

Vederla così sicura di sé e sorridente mentre è al lavoro ti riempirà il cuore.

"Lose You To Love Me" e "Look At Her Now" sono le canzoni che hanno segnato ufficialmente l'inizio della nuova era musicale della pop star. In entrambe il riferimento alla lunga relazione tira e molla di Selena Gomez con Justin Bieber è chiaro, anche se la cantante non ha mai fatto il nome dell'ex. In compenso ha raccontato come l'amica del cuore Taylor Swift l'ha supportata durante il doloroso breakup con il collega. Puoi leggere le sue parole QUI.

In occasione del press tour dei due singoli, Sel ha indossato ben 4 look diversi in un solo lunedì. Ovviamente uno più wow dell'altro, giudica tu stesso cliccando qui.

ph: getty images