Selena Gomez ha svelato la tracklist del nuovo album “Rare” (featuring compresi)

Ora, finalmente, il tanto atteso nuovo album di Selena Gomez ha un nome. Si intitolerà "Rare" e vedrà la luce il 10 gennaio. La cantante ha svelato titolo, copertina e tracklist del progetto tramite un bellissimo video teaser che puoi ammirare qui sotto.

Can’t believe I’m revealing the art and title for my new album RARE, out January 10th. It’s the most honest music I’ve ever made and I can’t wait for you to hear my heart. 🖤 You can preorder RARE now ✨ https://t.co/ZtkCasbpnd pic.twitter.com/IDscYrmLsO — Selena Gomez (@selenagomez) December 12, 2019

"È la musica più onesta che abbia mai fatto e non vedo l'ora che voi ascoltiate il ​​mio cuore", scrive Sel.

"Rare" sarà formato da 13 canzoni, compresi due duetti realizzati dalla pop star insieme a 6LACK e Kid Cudi.

01. Rare

02. Dance Again

03. Look At Her Now

04. Lose You to Love Me

05. Ring

06. Vulnerable

07. People You Know

08. Let Me Get Me

09. Crowded Room (feat. 6LACK)

10. Kinda Crazy

11. Fun

12. Cut You Off

13. A Sweeter Place (feat. Kid Cudi)

Di seguito, invece, trovi la copertina del disco:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Selena the Queen!👑 (@selena._.style._) in data: 12 Dic 2019 alle ore 9:58 PST

"Rare" contiene anche "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", i singoli usciti a ottobre che hanno sancito l'inizio della nuova era musicale di Selena Gomez.

ph: press