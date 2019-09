Selena Gomez non si è certo dimenticata di supportare Taylor Swift per l’uscita di “Lover”

Friends will be friends <3

Come avrai notato, Selena Gomez sta centellinando la sua presenza sui social. Dopo diverse pause, la cantante è tornata ad usare Instagram, dove pubblica pochi contenuti selezionati, come i video del concerto di Kacey Musgraves e gli ultimi aggiornamenti dallo studio di registrazione.

In queste ore Sel ha postato una nuova story per un motivo importantissimo: mostrare (ancora una volta) tutto il suo affetto e sostegno per la BFF Taylor Swift. La cantante ha postato uno screen della title track di "Lover", scrivendo "Sei semplicemente incredibile, amica".

Tay Tay ha subito ripreso il contenuto, taggando Selena e scrivendo "Ti voglio bene".

📸 | Taylor via Instagram Story thanking Selena Gomez for listening to “Lover”!



“I LOVE YOU SELENA” pic.twitter.com/SEEJhSPsJy — Taylor Swift Updates (@TSUpdatesNYBU2) September 7, 2019

Aww, queste due <3

ph: getty images