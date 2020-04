Selena Gomez ha annunciato l’uscita della versione deluxe di “Rare” che conterrà 3 canzoni inedite

Sììììììììììììì

Tramite i suoi profili social, Selena Gomez ha svelato a sorpresa l'uscita di una nuova versione del suo ultimo album in studio "Rare". Oltre alle canzoni che già conosci bene, la deluxe version conterrà anche tre brani inediti intitolati "Boyfriend", "She" e "Souvenir".

Il disco sarà tuo giovedì 9 aprile, ma puoi già pre-ordinarlo.

Anche con questa nuova versione di "Rare" Selena darà il suo contributo alla lotta contro il coronavirus: per ogni ordine effettuato sul suo store sarà devoluto in beneficenza un dollaro.

Recentemente la cantante ha annunciato una donazione all'ospedale di Los Angeles dove era stata sottoposta al trapianto di rene.

"Sono grata per ogni professionista medicale che sta esponendo la propria salute per prendersi cura degli altri - ha scritto su Twitter - Sto donando al CedarsSinai visto che sono a corto di mascherine e ventilatori. Si sono presi così buona cura di me ed è il mio turno di mostrare gratitudine". <3

ph: getty images