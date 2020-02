Selena Gomez: ascolta la versione unplugged di “Rare”

La title track del nuovo album

Selena Gomez ha eseguito la versione acustica della title track del nuovo album "Rare". L'esibizione è stata registrata dal vivo al Village Studio ed è stata condivisa poche ore fa sul canale YouTube della pop star.

Una versione di "Rare" completamente diversa e molto più intimista rispetto a quella originale. Ascolta tu stesso!

Venerdì scorso Sel ha pubblicato "Feel Me", brano mai rilasciato prima d'ora presentato per la prima volta in assoluto durante i concerti del Revival Tour, svoltosi nel 2016.

ph: getty images