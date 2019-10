“Lose You To Love Me” o “Look At Her Now”: quale delle due nuove canzoni di Selena Gomez ami di più?

V-O-T-A

La nuova era musicale di Selena Gomez è ufficialmente iniziata! Nel giro di poche ore, la cantante ha pubblicato due canzoni inedite: "Lose You To Love Me" che parla della fine devastante di una grande storia d'amore e "Look At Her Now", una sorta di secondo capitolo che racconta invece la rinascita e la voglia di innamorarsi ancora.

Entrambi i brani sono accompagnati da due video ufficiali molto diversi tra loro: quello di LYTLM è in bianco e nero, intimo e introspettivo, mentre quello di LAHN fa subito venire voglia di uscire a divertirsi con le amiche.

Ora che sai tutto quello che c'è da sapere, è giunto il momento di dirci la tua opinione: quale tra le due nuove canzoni di Selena preferisci? Esprimi il tuo voto nel sondaggio che trovi qui sotto!

ph: getty images