Selena Gomez ha annunciato l’uscita del nuovo singolo “Lose You To Love Me”

È tutto vero

No, non stai sognando. Sì, è tutto vero. Il tanto atteso ritorno di Selena Gomez ora ha una data ufficiale: il 23 ottobre 2019, giorno in cui uscirà il nuovo singolo "Lose You To Love Me".

Qui sotto puoi vedere la copertina del brano, che mostra la pop star più bella che mai.

Visualizza questo post su Instagram I needed to lose you to love me. 10.23. Link in bio. Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 18 Ott 2019 alle ore 11:03 PDT

L'annuncio dell'uscita di "Lose You To Love Me" è arrivato dopo una serie di indizi inequivocabili pubblicati dalla 27enne sui social. Il tutto è iniziato con una foto di Selena da bambina con scritto in caption "We always go into it blindly" ed è continuato con uno scatto in bianco e nero di Sel con la dicitura "Rose colored glasses all distorted" e un video (senza musica) nel quale campeggia la scritta "I saw the signs and I ignored it".

Non vediamo l'ora che arrivi il 23 ottobre per ascoltare l'inedito di Selena! Sarà un primo assaggio de suo tanto atteso nuovo album? L'ultimo disco della cantante è "Revival", uscito il 9 ottobre 2015. QUI ti abbiamo preparato un quiz che mette alla prova la tua conoscenza del progetto.

ph: getty images