Selena Gomez ha spiegato perché Julia Michaels e la nuova canzone “Anxiety” sono così importanti per lei

Oggi, venerdì 25 gennaio, è uscita "Anxiety", la nuova canzone di Julia Michaels realizzata insieme a Selena Gomez e contenuta nell'EP "Inner Monologue Part I".

In occasione della pubblicazione, Sel ha scritto un bellissimo post su Instagram nel quale spiega perché Julia e questo brano sono così importanti per lei (e non solo).

Di seguito trovi la traduzione del messaggio:

"La mia dolce anima sorella. Julia sei stata una parte così importante della mia vita. Mi hai insegnato come avere coraggio quando ho dei dubbi. Questa canzone è molto vicina al mio cuore perché so cosa vuol dire provare ansia, così come molti miei amici la conoscono. Non sei mai solo se ti senti così. Il messaggio è davvero necessario e spero davvero che vi piaccia!".

Selena sa bene cosa vuol dire affrontare problemi del genere e ce la sta mettendo tutta per superarli.

L'artista di "Wolves" era entrata in un centro di salute mentale a ottobre, dopo un crollo emotivo seguito a due ricoveri in ospedale, e lo aveva lasciato a dicembre, quando era stata vista con gli amici durante una gita in montagna.

Ora sembra che il peggio sia passato e che per Selena sia tornato a risplendere il sole. Recentemente è stata vista all'addio al nubilato di una delle sua BFF più sorridente che mai. Noi, come tutti i suoi fan, ci auguriamo che il suo splendido sorriso non lo perda mai!

ph: getty images