Selena Gomez pubblica a sorpresa la nuova canzone “Look At Her Now”, un inno alla rinascita

Dopo la fine di un amore

Anche se ancora non ti sei ripreso da "Lose You To Love Me", sappi che è già arrivato il momento di ascoltare nuova musica firmata Selena Gomez.

All'alba di giovedì 24 ottobre, 24 ore dopo "Lose You To Love Me", la cantante ha pubblicato a sorpresa l'inedito "Look At Her Now". Il brano è stato scritto dalla stessa Selena insieme a Justin Tranter, Julia Michaels e Ian Kirkpatrick. È uscito anche il video ufficiale, sempre diretto da Sophie Muller e girato con un iPhone, ma decisamente diverso dal quello della precedente canzone. Dai un'occhiata qui sotto!

"Look At Her Now" può essere considerato una sorta di secondo capitolo di "Lose You To Love Me". Dopo la fine devastante di una grande storia d'amore narrata in LYTLM, in LAHN Selena Gomez racconta in terza persona la storia di una ragazza che è pronta a rinascere e a vivere a pieno la sua vita.

I versi della canzone sono molto chiari:

"Sa che si innamorerà/Se solo lo vorrà

Guardala ora, sì"

A proposito di "Look At Her Now", Sel ha dichiarato:

"Mi è sembrato che queste due canzoni pubblicate completassero la storia di come ci si può alzare, indipendentemente dalle sfide che la vita comporta. Spegnere il rumore e vivere la tua vita alle tue condizioni." Yes girl!

Ora speriamo che la prossima sorpresa riguarderà il nuovo album di Selena! Il precedente "Revival" risale al 2015.

