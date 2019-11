Selena Gomez e Julia Michaels hanno cantato insieme dal vivo “Anxiety” (con tanto di bacio)

Adoriamo

Selena Gomez è salita a sorpresa sul palco durante il concerto di Julia Michaels a Los Angeles, svoltosi la sera di lunedì 11 novembre. Le due cantanti hanno cantato insieme "Anxiety". Era da molto che Sel non si esibiva dal vivo ed è andata alla grande! Giudica tu stesso:

Oltre a essere colleghe e collaboratrici di lunga data - Julia ha scritto moltissime canzoni insieme a Selena, compresa la nuovissima "Lose You To Love Me"- le due ragazze sono anche molto amiche,come dimostra il bacio a stampo che si sono scambiate alla fine della performance.

BFFs @SelenaGomez and @JuliaMichaels share a kiss after their performance of "Anxiety" last night.❤️ pic.twitter.com/Ke5zA6XBYj — Pop Crave (@PopCrave) November 12, 2019

Buongiorno solo a Julia e a Selena. pic.twitter.com/VXPOI2Wn17 — 🗝️zia Mar🍓 (@poopeySG) November 12, 2019

Poche settimane fa Julia ha preso pubblicamente le difese di Selena contro chi l'accusava di non essere una brava autrice di canzoni. Cliccando qui puoi leggere cosa ha scritto.

La star di "Lose You To Love Me" era tra gli invitati della festa di compleanno di Julia Michaels a tema anni '90. Il look di Sel era azzeccatissimo, vedere per credere.

ph: press + getty images