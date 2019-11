Selena Gomez in questo momento è fissata con questa canzone e siamo sicuri piacerà anche a te

Da aggiungere alla tua playlist

Selena Gomez ha un "consiglio per gli ascolti" da darti. Come si intuisce dalla sua ultima Instagram Story, in questo periodo la pop star è ossessionata dal nuovo singolo della Haim intitolato "Now I'm In It".

i stan selena gomez stanning haim pic.twitter.com/seM2n2GBuF — Alexa Shouneyia (@ashouneyia) November 7, 2019

Se vuoi farti un'idea di com'è la canzone non devi far altro che cliccare play qui sotto!

Oltre ad essere una loro fan, Selena conoscere molto bene le Haim grazie a Taylor Swift: tutte fanno parte della Tay Tay squad.

Le Haim sono un gruppo statunitense formato dalle tre sorelle Alana Mychal, Este Arielle e Danielle Sari. All'attivo hanno due album in studio e una nomination ai Grammy Awards 2015 nella categoria migliori artisti emergenti. Nello stesso anno hanno aperto alcune date del tour di Taylor Swift a sostegno di "1989".

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HAIM (@haimtheband) in data: 21 Ott 2019 alle ore 12:45 PDT

A proposito di nuove uscite, "Lose You To Love Me" di Selena Gomez sta avendo un enorme successo, a tal punto da far conquistare alla cantante (per la prima volta nell'arco della sua carriera) la posizione numero 1 della prestigiosa Billboard Hot 100.

ph: getty images