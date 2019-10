Selena Gomez ha condiviso i suoi “momenti preferiti” dal backstage di “Lose You To Love Me” e “Look At Her Now”

Che dolce!

Quello di Selena Gomez è stato senza dubbio una dei ritorni musicali più apprezzati di tutto il 2019. Pochi giorni fa la cantante ha pubblicato i nuovi singoli "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now", che raccontano di una donna che risorge dalle ceneri di un amore finito.

Sel ora ha voluto condividere con i suoi fan alcuni dei momenti che le sono rimasti più nel cuore dal set dei video che accompagnano le due canzoni. Scorri le immagini nel post qui sotto e preparati a esclamare "Aww, che dolce!".

Visualizza questo post su Instagram Some of my favorite moments on set ❤️ Un post condiviso da Selena Gomez (@selenagomez) in data: 25 Ott 2019 alle ore 2:17 PDT

In "Lose You To Love Me" e "Look At Her Now" il riferimento alla lunga relazione tira e molla di Selena Gomez con Justin Bieber è chiaro, anche se la cantante non ha mai fatto il nome dell'ex. In compenso ha raccontato come l'amica del cuore Taylor Swift l'ha supportata durante il doloroso breakup con il collega. Puoi leggere le sue parole QUI.

ph: getty images