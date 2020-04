Selena Gomez: “Boyfriend” è nata da un messaggio di testo mandato dalla cantante

Ecco cosa c'era scritto

Qualche giorno fa, Selena Gomez ha tenuto un'intervista in streaming con Apple Music per parlare del suo nuovo singolo "Boyfriend". In collegamento c'erano anche i suoi collaboratori e amici Julia Michaels e Justin Tranter.

Durante la chiacchierata è emerso un particolare molto interessante riguardo la nascita della canzone. Tutto è cominciato dal un messaggio di testo inviato dalla cantante ai suoi amici. A rivelarlo è stata proprio Julia!

"Era tipo, non lo so, la vita è bella, voglio un ragazzo, questo è tutto" ha raccontato Selena.

"Il testo del messaggio diceva 'voglio un ragazzo', non 'ho bisogno' - ha aggiunto Justin Tranter - Sono parole molto importanti, che abbiamo voluto rendere chiare perché nessuno ha bisogno di un fottuto ragazzo. Puoi volerne uno, ma nessuno ne ha bisogno". Più chiaro di così!

"Voglio essere chiara nel dire che un ragazzo non è minimamente compreso nella lista delle mie priorità in questo momento", aveva scritto Selena Gomez via social quando aveva annunciato l'uscita di "Boyfriend". QUI puoi saperne di più sul significato del brano.

