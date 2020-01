Selena Gomez ce l’ha fatta: l’album “Rare” è in prima posizione nella chart di Billboard

Solo applausi per lei

Grazie al supporto dei fan, il nuovo album di Selena Gomez "Rare" si è piazzato in vetta alla Billboard 200 chart. È la terza volta per la cantante alla prima posizione di questa prestigiosa classifica: anche con i due precedenti dischi da solista ci era riuscita!

A dare la notizia è stata la stessa Selena, pubblicando su Instagram questo post di ringraziamento rivolto ai suoi amati Selenator.

"Ero un po' imbarazzata nel chiedervi in continuazione di acquistare e ascoltare l'album", esordisce la star, "Sembrava non autentico. Grazie mille per aver reso una cosa così personale per me un momento che non dimenticherò mai. Tutto ciò che desidero veramente è che tutti voi godiate la musica e diffondiate l'amore."

"Rare" è il terzo album in studio di Selena Gomez, uscito il 10 gennaio 2020 dopo ben 5 anni di attesa. Era il 2015, infatti, quando era stato pubblicato il precedente "Revival".

"Rare" è il disco più introspettivo e intimo di tutta la carriera della cantante, come dimostra anche la title track. Cliccando qui puoi vedere il behind the scene del videoclip.

ph: getty images