Selena Gomez: il nuovo album “Rare” ha già raggiunto il miliardo di stream su Spotify

Wow!

L'ultimo album in studio di Selena Gomez "Rare" ha raggiunto l'incredibile cifra di un miliardo (!) di ascolti su Spotify. Si tratta del suo secondo disco ad aver ottenuto così velocemente un simile traguardo. Solo applausi per lei e per i suoi fan!

'Rare' by @SelenaGomez has reached 1 BILLION streams on Spotify. This is her second and fastest album to achieve this. pic.twitter.com/UADpefLjtw — Pop Crave (@PopCrave) April 19, 2020

"Rare" è stato un progetto attesissimo: ha segnato il ritorno di Sel sulla scena musicale pop! È uscito il 10 gennaio 2020, a più di 4 anni di distanza dal precedente "Revival", pubblicato a ottobre 2015.

Recentemente la cantante ha pubblicato una versione deluxe di "Rare", contenente gli inediti "She", "Souvenir" e "Boyfriend". Su quest'ultimo la cantante si è soffermata per precisare meglio il significato. Clicca qui per saperne di più!

ph: ufficio stampa