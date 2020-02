Sanremo 2020: il significato di “Lo sappiamo entrambi”, la canzone di Riki

In gara tra i Campioni

Riki presenterà sul palco del Festival di Sanremo 2020 la canzone "Lo sappiamo entrambi", in gara nella categoria Big.

Il brano - scritto dallo stesso cantante insieme al suo produttore Riccardo Scirè - narra in modo molto chiaro la fine di una storia d'amore, nella quale nessuno dei due ha il coraggio di dirselo e di ammetterlo. "Restiamo distanti restandoci accanto", "Io fisso il vuoto che è a pezzi e tu ti addormenti guardando la tivù", sono solo alcune delle parti del testo che spiegano bene quando una relazione è al capolinea.

Visualizza questo post su Instagram Backstage sgranato 🖇 Un post condiviso da Riccardo Marcuzzo (@about_riki) in data: 28 Gen 2020 alle ore 9:49 PST

"Lo sappiamo entrambi" è un anticipo della nuova fase artistica di Riki e sarà contenuto nel suo nuovo album di inediti, in uscita in primavera. Il progetto sarà presentato dal vivo in occasione di due concerti in programma sabato 3 ottobre al Palazzo dello Sport di Roma e domenica 11 ottobre al Mediolanum Forum di Milano. QUI trovi tutte le informazioni utili sui concerti.

A proposito di Sanremo 2020, durante la settimana del Festival ti aspetta Guess the Artist, il nuovo show che ti sfida su quanto conosci i cantanti in gara quest'anno al Festival. Lo presenterà il bravissimo e simpaticissimo Nicolò De Devitiis. Da martedì 4 febbraio ti aspetta alle ore 11:00 e alle ore 15:00, sull'account Facebook, su Instagram e sul canale YouTube di MTV Italia .

Potrebbero interessarti anche:

Sanremo 2020: i duetti della serata dedicata alle cover delle canzoni che hanno fatto la storia del festival

Sanremo 2020: i titoli delle canzoni dei Big in gara

ph: ufficio stampa, credito Fabrizio Cestaro