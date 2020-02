Sanremo 2020: l’entrata in scena di Ghali (con finta caduta) ha lasciato tutti senza fiato

La migliore di sempre

La prima volta di Ghali sul palco del Festival di Sanremo è stata memorabile. Merito del suo talento, delle canzoni proposte ("Cara Italia", "Willy Willy", "Boogieman" e l'inedito "Goodtimes") e anche di un'entrata in scena che si è rivelata una delle più epiche viste all'Ariston.

Uno stuntman travestito da Ghali è caduto giù- per finta - dalle tanto temute scale piombando sul palco. Tutti, in sala e a casa, sono rimasti senza fiato temendo il peggio, fino a quando il rapper in persona ha fatto il suo ingresso e a iniziato a cantare. Quando si dice un'entrata a effetto!

"La mia prima volta sul palco dell’Ariston è stata indimenticabile. Per me è stata una grandissima emozione ed è stato il modo migliore per presentare questo nuovo progetto che io dal vivo mi immagino come un qualcosa di quasi teatrale", ha dichiarato Ghali riferendosi all'album "DNA", in uscita il 20 febbraio alle ore 23.59.

Il disco sarà presentato dal vivo durante 3 speciali concerti in programma al Fabrique di Milano l'8, 9 e 10 maggio. QUI trovi tutte le informazioni utili sugli show.

ph: ufficio stampa