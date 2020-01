Sanremo 2020: tutto quello che c’è da sapere su “Musica (e il resto scompare)”, la canzone di Elettra Lamborghini

Go Elettra go!

Il 2020 per Elettra Lamborghini si è aperto nel migliore dei modi con l'annuncio della sua partecipazione al Festival di Sanremo 2020. Per la nostra matadora sarà la prima volta in gara alla famosa kermesse!

Per il suo debutto sul palco dell'Ariston ha scelto una canzone intitolata "Musica (e il resto scompare)". Il brano è stato scritto da due grandi nomi: Michele Canova, storico produttore di Tiziano Ferro e Jovanotti, e Davide Petrella, uno degli autori italiani di maggior successo nonché collaboratore di lunga data di Cesare Cremonini.

Siamo certi che Elettra riuscirà a far scatenare anche il pubblico del Teatro Ariston con un pezzo che mixa ritmi latini su una base decisamente pop.

La nostra twerking queen tiene moltissimo alla sua canzone sanremese, perché è una conferma di quella che è diventata la sua strada: la musica!

"Qualche tempo fa mi è venuto in mente di proporre un brano a Sanremo - racconta Elettra - Mentre ero all’estero ho sempre seguito il Festival e l’incredibile vetrina che è per la musica di tutto il mondo. Ne ho parlato con la mia casa discografica e abbiamo iniziato a lavorare sul brano giusto. Quando è arrivata 'Musica (e il resto scompare)' non ho avuto nessun dubbio: era lei! Non vedo l’ora di cantarla sul palco dell’Ariston, trasmettere le stesse emozioni e far ballare tutti. Mi sto preparando a quest’evento in segreto da tanto tempo. Ed io e la mia canzone non vi deluderemo".

Go Elettra, go!

