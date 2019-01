Sanremo 2019: chi sono i super ospiti confermati

Dai un'occhiata alla lista con tutti i nomi

A calcare il palco dell'Ariston in occasione dell'edizione 2019 del Festival di Sanremo ci saranno anche importanti super ospiti.

Al momento sembra siano stati confermati solo cantanti italiani, fatta eccezione di Luis Fonsi che dovrebbe accompagnare Eros Ramazzotti durate la serata conclusiva della kermesse.

Se le indiscrezioni dovrebbero essere confermate, i due canteranno insieme il singolo "Per le strade una canzone", duetto contenuto nell'ultimo album di Eros "Vita ce n’è".

I super ospiti del 69° Festival di Sanremo al momento confermati sono Andrea e Matteo Bocelli, Giorgia, Elisa, Pippo Baudo e Fabio Rovazzi, Antonello Venditti. Stay tuned per i prossimi annunci!

ph: ufficio stampa, credito Marcello Cassano