Pronto per la sfida di San Valentino?

Dopo aver scelto le Summer Hit 2018 e aver decretato la miglior canzone dell'anno appena passato, è tempo per te di una nuova sfida. Pronto a scegliere la migliore canzone di San Valentino di sempre?

Ancora una volta sarai tu e solo tu a deciderlo! Come fare è molto semplice: ti basterà tenere d'occhio le Instagram Stories di MTV Italia in modo da aiutarci a scegliere il brano perfetto per la festa degli innamorati. Lunedì 4 febbraio potrai dire la tua rispondendo alla semplice domanda "qual è la canzone più bella di San Valentino".

Dopo 24 ore, noi di MTV raccoglieremo i titoli più frequenti e creeremo le sfide one to one che posteremo da qui al 14 febbraio sulle nostre IG Stories. Come sempre sarai tu a votare i tuoi pezzi preferiti tramite lo strumento sondaggio.

Qui sotto trovi il calendario con tutte le slide che troverai sull'account Instagram di MTV Italia:

4 febbraio: rispondi alla domanda "qual è la canzone più bella di San Valentino'"

5 febbraio: 1° sfida

7 febbraio: 2° sfida

11 febbraio: 3° sfida

13 febbraio: 4° sfida

14 febbraio: annuncio vincore

Il giorno di San Valentino annunceremo la canzone vincitrice! Durante questo periodo potrai tenere d'occhio l'andamento delle votazioni sul nostro sito. Oltre che una sfida, è un modo utilissimo per avere una playlist perfetta per festeggiare come si deve con il tuo amore.

Ora bando alle ciance: corri sulle Instagram Stories di MTV Italia e di' la tua!

ph: Adobe Stock