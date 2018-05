Sam Smith: è uscito il nuovo video di “Pray” girato sul Lago di Como

Sam Smith ha pubblicato il video della nuova versione di "Pray" realizzata insieme a Logic.

La clip è stata girata in uno del Paesi che ama di più al mondo: la nostra Italia! Più precisamente sul Lago di Como, dove qualche mese fa Sam e il suo team hanno svolto anche le prove del The Thrill of it All Tour.

La location del video - diretto da Joe Connor - è la splendida Villa Erba.

Prenditi qualche minuto e dai un'occhiata qui sotto: ne vale la pena!

Sam Smith è appena stato in Italia in occasione dei due concerti al Forum di Milano e all''Arena di Verona dell'11 e 12 maggio.

