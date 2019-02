Sam Smith e Normani: ascolta la versione acustica di “Dancing With A Stranger”

Semplicemente fantastica

Una cosa è certa: l'acoustic version di "Dancing With A Stranger", prima (riuscitissima) collaborazione tra Sam Smith e Normani, ti farà innamorare.

Abbandonate le influenze R'n'B dell'originale, nell'acustica i ritmi si fanno decisamente più lenti e il risultato è una ballad romanticissima. Ascoltare per credere!

A proposito della canzone, Sam ha dichiarato:

“Per me rappresenta tutto quello che provavo mentre mi destreggiavo tra la mia vita personale e i concerti dal vivo. Ed è anche un momento così bello per me collaborare con Normani, di cui io sono un grande fan. Sono così entusiasta di vedere la sua luce brillare".

Di seguito puoi riascoltare la versione originale del brano.

ph: ufficio stampa, credito Steve Schofield