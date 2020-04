Sembra che Sam Smith e Demi Lovato stiamo per pubblicare un duetto

Ecco gli indizi!

I rumors circolano già da qualche giorno, ma ora si sono fatti sempre più insistenti: sembrerebbe che Sam Smith e Demi Lovato abbiano realizzato una collaborazione e che stiano per pubblicarla. Alcune voci sostengono che la nuova canzone si intitoli "I'm Ready" e che dovrebbe uscire questa settimana.

A giudicare dai commenti che si sono scambiate via Instagram le due pop star pare proprio che questa ipotesi sia più che fondata!

Sam e Demi hanno un bellissimo rapporto: da sempre si sono sostenuti e supportati a vicenda pubblicamente, anche nei momenti più delicati delle loro rispettive carriere e vite.

Noi, come i loro fan, "siamo pronti" per ascoltare il duetto. Stay tuned per saperne di più!

ph: getty images