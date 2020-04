Sam Smith e Demi Lovato ti portano alle Queer Olimpiadi nel video di “I’m Ready”

Pronti, partenza, via!

Oggi, venerdì 17 aprile, è uscita la collaborazione inedita di Sam Smith e Demi Lovato. Il brano si intitola "I'm Ready" ed è accompagnato da un video ufficiale che siamo certi ti piacerà moltissimo.

Come ha scritto Sam via social, la clip mette in scena una sorta di ideale edizione 2020 delle Queer Olimpiadi, alle quale oltre ai due cantanti partecipano anche una miriade di personaggi. Il regista è Jora Frantzis (Cardi B, Rosalia), mentre le coreografie sono state affidate a Sean Bankhead (Normani, Missy Elliot).

"Sono incredibilmente felice di pubblicare questa canzone con la mia talentuosa amica Demi Lovato", aveva scritto Sam Smith nell'annunciare l'uscita del featuring. Oltre a essere colleghi, i due artisti hanno un bellissimo rapporto: da sempre si sono sostenuti e supportati a vicenda pubblicamente, anche nei momenti più delicati delle loro rispettive carriere e vite.

ph: particolare cover del singolo "I'm Ready"