Sam Smith che canta “Fix You” dei Coldplay è quello che ci vuole per iniziare bene la giornata

Ecco qui quello che ci vuole per iniziare nel modo migliore una nuova settimana! Si tratta del video di Sam Smith che interpreta una una cover di "Fix You", bellissimo singolo dei Coldplay pubblicato il 5 settembre 2005 come secondo estratto dal terzo album in studio "X&Y".

Sam ha realizzato questa performance per uno show di iHeartRadio. Cosa aspetti, clicca play al video qui sotto!

L'ultimo singolo di Sam Smith è "I'm Ready", inciso con l'amica e collega Demi Lovato. Il loro legame è davvero speciale! Dopo questa canzone, pare che i due dovrebbero collaborare ancora in futuro, clicca qui per saperne di più!

ph: getty images + ufficio stampa