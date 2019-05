Salmo nei panni del sergente Hartman di Full Metal Jacket nel video di “AK77” dei Linea 77

ft. Slait e Bloody Beetroots

È appena uscito il video ufficiale di "AK77", singolo che ha segnato il ritorno dei Linea 77 con la complicità di Salmo e Slait e una produzione firmata da Sir Bob Cornelius Rifo (aka The Bloody Beetroots).

La clip, come la canzone, è una vera bomba: diretta da Andrea Folino, è un omaggio al film di Stanley Kubrick "Full Metal Jacket". C'è anche Salmo nei panni del cattivissimo sergente Hartman.

Dai un'occhiata qui sotto!

I Linea 77 terranno uno speciale concerto all'Alcatraz di Milano il prossimo 6 novembre. Le prevendite dei biglietti sono già disponibili sul circuito TicketOne.

Per quanto riguarda Salmo, tornerà in tour a giugno, dopo il successo degli show indoor. Clicca qui per conoscere il calendario aggiornato.

