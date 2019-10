Salmo sarà in concerto a San Siro a giugno 2020: ecco i prezzi dei biglietti

Questo pomeriggio Salmo ha sganciato una bombetta che ha svoltato la giornata ai suoi fan. Il rapper di "Perdonami" ha annunciato il suo primo concerto allo stadio San Siro di Milano in programma domenica 14 giugno 2020. Oltre a essere il debutto di Salmo in questa location così importante, sarà anche la sua unica data italiana in calendario il prossimo anno.

I biglietti per questo show che si preannuncia memorabile sono disponibili su Ticketone.it a partire da venerdì 25 ottobre e in tutte le rivendite autorizzate Ticketone dalle ore 11.00 di mercoledì 30 ottobre.

Qui sotto puoi dare un'occhiata ai prezzi divisi per settore:

1° ANELLO ROSSO (numerato) - € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

1° ANELLO BLU (numerato) - € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

1° ANELLO VERDE (numerato) - € 55,00 + € 8,25 diritti di prevendita

2° ANELLO ROSSO (numerato) - € 50,00 + € 7,50 diritti di prevendita

2° ANELLO BLU (numerato) - € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

2° ANELLO VERDE (numerato) - € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

3°ANELLO ROSSO (numerato) - € 40,00 + € 6,00 diritti di prevendita

3°ANELLO BLU (numerato) - € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

3°ANELLO VERDE (numerato) - € 35,00 + € 5,25 diritti di prevendita

PRATO - € 45,00 + € 6,75 diritti di prevendita

PRATO GOLD - € 60,00 + € 9,00 diritti di prevendita

Prima di salire sul palco di San Siro, a marzo e aprile 2020 Salmo sarà impegnato in un tour mondiale: QUI trovi tutte le date dei concerti.

