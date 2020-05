Anche Rosé delle Blackpink non vede l’ora che esca la collaborazione con Lady Gaga “Sour Candy”

Can't wait <3

Nel corso di una recente diretta Instagram, Rosé delle Blackpink ha espresso tutto il suo entusiasmo riguardo "Sour Candy", collaborazione dei sogni con Lady Gaga presente nel su nuovo attesissimo album "Chromatica", in arrivo il 29 maggio.

"Sour Candy" è uno dei tre featuring presenti nel nuovo disco di Gaga, insieme a quelli con Elton John e Ariana Grande. Da venerdì 22 maggio potrai già ascoltare "Rain On Me", il duetto di Mother Monster e Ari. Non vediamo l'ora!

Tornando alle Blackpink, giugno 2020 segnerà ufficialmente il loro comeback. La notizia è stata confermata anche dalla loro agenzia, la YG Entertainment. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images