Rosalía: guarda il video del nuovo singolo “A Palé”

A circa un anno di distanza dall'uscita del suo ultimo album "El mal querer", Rosalía ha sganciato un nuovo singolo bomba. La canzone si intitola "A Palé", è prodotta dall'artista spagnola insieme a El Guincho e Frank Dukes ed è accompagnata da un video ufficiale che puoi vedere qui sotto.

Il titolo del brano si rifà ai bancali per la spedizione del legno, bancali che Rosalía conosce molto bene visto che è cresciuta in una zona nei dintorni di Barcellona dominata dall'industria dei camion. Il messaggio che la cantante vuole dare con"A Palé" è quello di 'fare le cose in grande', spronando la nostra capacità di essere forti nel trasportare un grande peso.

Rosalía ha lasciato tutti a bocca aperta con la sua performance agli MTV EMA 2019 a Siviglia. Per rivederla non devi fare altro che far partire il video di seguito.

ph: getty images