Rosalía ha pubblicato a sorpresa la nuova canzone “Juro Que”

Un ritorno alle origini

È un gradito ritorno alle sue radici quello che Rosalía ha voluto fare nel suo ultimo singolo inedito "Juro Que". Le sonorità della canzone sono quelle che l'hanno resa famosa in tutto il mondo, ovvero un mix perfetto tra flamenco e pop. Ascoltare per credere!

Si tratta di una canzone d'amore il cui testo parla del desiderio di riunirsi con il vero amore che ora si trova in progione prigione. Come hai visto qui sopra, "Juro Que" è accompagnato da un video diretto da Tanu Muino che ha come protagonisti Rosalía e l'attore di Elite Omar Ayuso.

Il brano è uscito pochi giorni prima l'esibizione della cantante spagnola ai Grammy Awards 2020, in programma domenica 26 gennaio allo Staples Center di Los Angeles. Rosalía è nominata nelle categorie Best Latin Rock, Urban or Alternative Album e Best New Artist.

ph: getty images