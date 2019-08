Rosalía e Ozuna insieme nel nuovo singolo “Yo x Ti, Tu x Mi”

Alza il volume!

Non è mai troppo tardi per aggiungere una nuova canzone alla lista dei tormentoni estivi 2019. Come ad esempio la collaborazione tra Rosalía e Ozuna, uscita solo pochi giorni fa. Il singolo si intitola "Yo x Ti, Tu x Mi" e siamo certi che ti piacerà. Clicca play qui sotto e giudica tu stesso!

I due artisti hanno alle spalle altri featuring illustri. Degli esempi? Rosalía ha collaborato con J Balvin nella hit "Con Altura" e James Blake in "Barefoot in the Park", mentre Ozuna ha prestato la voce in "Taki Taki" di Dj Snake, insieme a Selena Gomez e Cardi B.

Rosalía sarà tra i performer degli MTV Video Music Awards 2019! Oltre a lei si esibiranno Camila Cabello, Shawn Mendes, Lil Nas X, Lizzo, Bad Bunny, J Balvin, Taylor Swift, Missy Elliott e i Jonas Brothers.

Gli MTV VMA 2019 si tengono nella notte tra il 26 agosto e il 27 agosto per la prima volta in New Jersey, condotti dal simpaticissimo Sebastian Maniscalco.

ph: press