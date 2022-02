“Chicken Teriyaki” è il nuovo singolo di Rosalía estratto dall’album “Motomami”

È uscito anche il video!

Rosalía ci ha dato un nuovo assaggio del suo prossimo album in studio "Motomami" in arrivo il 18 marzo. Dopo il singolo con The Weeknd "La Fama" e "Saoko", la scelta è caduta su "Chicken Teriyaki", brano in pieno stile Rosalía accompagnato da videoclip ufficiale diretto da Tanu Muino.

Per vederlo non devi fare altro che cliccare play qui sotto!

A proposito di "Motomami", Rolling Stone scrive:

"Un disco coraggioso [...] I generi appartengono al passato, qui c'è spazio per tutto quello che dovrebbe essere la musica moderna: arte e gusto, dembow, champeta, flamenco, bachata, hip-hop, melodie di pianoforte [...] Motomami sembra un treno merci del futuro, che sfreccia verso di noi a tutta velocità e senza freni. Rosalía è la fonte di energia dietro a tutto questo."

"Motomami" arriva circa 4 anni dopo "El mal querer", suo secondo album in studio pubblicato il 2 novembre 2018 che ha fatto conoscere l'artista spagnola in tutto il mondo.

Di seguito puoi riascoltare la bellissima "Malamente".

