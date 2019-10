Rocco Hunt terrà due concerti speciali a Napoli e Milano

In programma nel 2020

Rocco Hunt si sta preparando al grande ritorno sul palco! Il rapper ha appena annunciato due concerti speciali che terrà il 3 aprile 2020 alla Casa della Musica di Napoli e il 17 aprile ai Magazzini Generali di Milano.

Se anche tu non vuoi perderteli per nulla al mondo, sappi che i biglietti saranno in vendita su Ticketone.it a partire dalle ore 14.30 di mercoledì 30 ottobre e nei punti vendita abituali dalle ore 11.00 di sabato 2 novembre.

A proposito del Libertà Tour 2020, Rocco Hunt raccontato:

"Questo per me è un tour molto importante, che arriva dopo gli ottimi risultati discografici raggiunti con ‘Libertà’ e che ci dà la possibilità di cantare finalmente queste canzoni insieme al pubblico. Sono felice di fare due date in due città per me fondamentali: Napoli è la prima città che mi ha adottato musicalmente e Milano è una metropoli che mi ha supportato tanto e mi ha permesso di realizzarmi nella vita."

ph: ufficio stampa, credito Riccardo Ambrosio