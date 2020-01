Riki: rinviati a ottobre i concerti nei palazzetti di Milano e Roma

Saranno recuperati il 3 e l'11 ottobre

Riki avrebbe dovuto tenere due show nei palasport di Milano e Roma il 22 e il 28 febbraio. A causa del posticipo dell'uscita del nuovo album e la sua partecipazione tra i 24 Big del Festival di Sanremo 2020, il cantante ha preferito rinviare di qualche mese questi due importanti concerti.

I live sono stati riprogrammati a sabato 3 ottobre alle 21.00 al Palazzo dello Sport di ROMA e domenica 11 ottobre alle ore 19.00 al Mediolanum Forum di Milano.

Se hai già acquistato i biglietti non preoccuparti, quelli venduti per le date di febbraio restano validi per quelle di ottobre. In caso volessi chiedere il rimborso ricordati che potrai farlo entro e non oltre il 14 febbraio: potrà essere richiesto rivolgendosi agli stessi punti vendita dove hai acquistato le prevendite.

Se sei tra quelli che hanno acquistato i biglietti online sul sito TicketOne con modalità "ritiro nel luogo dell’evento" dovrai inviare una email all’indirizzo ecomm.customerservice@ticketone.it. Infine se hai acquistato con modalità "spedizione tramite corriere espresso", il rimborso potrà essere richiesto indirizzando una comunicazione di richiesta con allegati i biglietti, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all’indirizzo: TicketOne S.p.A. – Via Vittor Pisani 19 – 20124 Milano (C.a. Divisione Commercio Elettronico).

Riki presenterà sul palco di Sanremo 2020 la canzone "Lo sappiamo entrambi". In bocca al lupo!

