Rihanna sta pubblicare nuova musica? Dopo questo suo follow i fan sono convinti di sì

Forse potrebbe essere la volta buona. Già, perché in queste ore Rihanna ha appena iniziato a seguire su Instagram Spotify. Un follow che ha destato molti sospetti tra i fan, a tal punto da far pensare loro che l'inizio di una nuova era sia finalmente arrivato.

La famosa piattaforma di musica streaming ha salutato e ringraziato la cantante dedicandole un post, che ha accesso ancora di più le speranze del fandom di Riri.

Visualizza questo post su Instagram Hi @badgalriri 👋 Un post condiviso da Spotify (@spotify) in data: 29 Lug 2019 alle ore 3:38 PDT

In questi anni di attesa, Rihanna ha sempre trollato scherzosamente i fan sull'uscita del suo nono album in studio, ideale seguito di "Anti", rilasciato a gennaio 2016. L'ultimo meme pubblicato dalla cantante è a dir poco epico, vedere per credere!

Rihanna sa bene quanto i Navy aspettino il suo nuovo progetto discografico. Lo aveva dichiarato anche lo scorso maggio durante un'intervista rilasciata al New York Times, nella quale diceva anche di prendere in considerazione l'ipotesi di intitolarlo semplicemente "R9".

In quell'occasione Riri aveva specificato che certamente nell'album non ci sarà nessuna collaborazione con Drake. Clicca qui per saperne di più.

ph: getty images