Rihanna: c’è chi è convinto che “Private Loving” sia il titolo del suo prossimo singolo

Se sei alla ricerca di aggiornamenti sulla nuova musica di Rihanna mettiti comodo, sei capitato sulla news giusta! In questi giorni sta circolando in rete le notizia di una canzone inedita intitolata "Private Loving" registrata da Riri presso la casa discografica BMI. Il brano sarebbe stato scritto dalla stessa cantante insieme all'artista giamaicano di musica dancehall e reggae Demarco.

🚨 A new song called "Private Loving" has been registered on BMI. The song is written by Rihanna and Demarco (Jamaican dancehall/reggae artist) #R9 pic.twitter.com/b9rr6bndc5