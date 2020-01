Rihanna: chi è il famoso cantante che ha rifiutato di prendere parte al suo nuovo album

Indizio: "It Wasn't me!"

Le notizia e i rumors sul nuovo (attesissimo) album di Rihanna si sono susseguiti per tutto il 2019 e così sembra che sarà anche nel 2020.

News fresca fresca di questi giorni riguarda il rifiuto di collaborare a R9 da parte di un famoso cantante. L'artista che ha declinato l'invito di Queen Riri è Shaggy, star di origine giamaicana classe 1968 interprete di grandi successi come "Boombastic", "It Wasn't Me", "Angel", "Hey Sexy Lady" e molti altri.

A dichiararlo è stato lui stesso nel corso di un'intervista rilasciata al magazine britannico Daily Star.

"Esatto, mi hanno contattato per il nuovo progetto discografico di Rihanna" racconta Shaggy, "Un sacco di grandi professionisti sono coinvolti nell'album, ma per quanto mi riguarda non ho bisogno di un provino per partecipare al disco, lo lascerò ai ragazzi più giovani. Da quello che ho sentito dovrebbe essere buono."

Tra le tante notizie più o meno ufficiali, c'è anche quella che dà R9 come un album di i dancehall reggae, notizia che sarebbe confermata dall'intento di coinvolgere Shaggy. Quello che è certo fino ad ora è che il disco non è uscito nel 2019, come aveva inizialmente promesso Rihanna.

ph: getty images