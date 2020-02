Rihanna sta lavorando al nuovo album con Pharrell

Un gran coppia (musicalmente parlando)

Attenzione, attenzione: ci sono nuovo aggiornamenti sul tanto atteso nono album di Rihanna. Recentemente la cantante delle Barbados ha fatto sapere di essersi rimessa al lavoro con un illustre collega, oltre che produttore. Stiamo parlando di Pharrell Williams, con il quale Riri collaborò in passato nella canzone "Lemmon", realizzata insieme ai N.E.R.D. e uscita nel 2017.

"Sto per entrare in studio" ha dichiarato Rihanna a The Cut, "Sono entusiasta. Non posso ancora dirvi con chi collaborerò, se non che è un artista con il quale voglio lavorare da tanto tempo... D'accordo, ve lo dico: è Pharrell!"

Al momento non è ancora chiaro se Pharrell curerà la produzione del disco o se realizzerà con la cantante un featuring.

A gennaio Shaggy aveva dichiarato di essersi rifiutato di prendere parte a R9. "Per quanto mi riguarda non ho bisogno di un provino per partecipare al disco, lo lascerò ai ragazzi più giovani", aveva detto l'artista di origine giamaicane.

Il nuovo album di Rihanna avrebbe dovuto vedere la luce entro il 2019, ma tutti sappiamo che purtroppo non è stato così. Il suo ultimo progetto in studio è "Anti", che ha appena compiuto 4 anni.

ph: getty images