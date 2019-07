Dopo aver visto questo post di Rihanna sul nuovo album l’amerai ancora di più

A new meme is born

Rihanna è tornata a trollare i suoi fan sul suo attesissimo nuovo disco e lo ha fatto, ancora una volta, con un meme epico.

Si è superata, dopo averlo visto l'adorerai ancora di più.

La cantante ha postato su Instagram un video di una donna che grida "Era tutta una bugia, lei ha mentito!", con scritto in caption:

Nessuno:

Io: L'album uscirà nel 2019

I Navi a luglio:

Visualizza questo post su Instagram Nobody: Me: Album coming in 2019 Navy in July: Un post condiviso da badgalriri (@badgalriri) in data: 11 Lug 2019 alle ore 11:22 PDT

Rihanna sa bene quanto il suo fandom, i Navy appunto, aspetti il suo nuovo progetto discografico. Lo aveva dichiarato anche lo scorso maggio durante un'intervista rilasciata al New York Times, nella quale diceva anche di prendere in considerazione l'ipotesi di intitolarlo semplicemente "R9".

In quell'occasione Riri aveva specificato che certamente nell'album non ci sarà nessuna collaborazione con Drake. Clicca qui per saperne di più!

ph: getty images