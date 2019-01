I Red Hot Chili Peppers hanno annunciato un concerto alle Piramidi di Giza

Wow

Il prossimo 15 marzo i Red Hot Chili Peppers hanno in programma uno show davvero speciale.

In quella data Anthony Kiedis e compagni si esibiranno in una location molto suggestiva, in uno dei luoghi storici più affascinanti del mondo: le Piramidi di Giza alla periferia del Cairo, in Egitto.

!!! Red Hot Chili Peppers are pleased to perform in Giza, Egypt at The Great Pyramids of Giza on March 15, 2019.



16 gennaio 2019

Le Piramidi di Giza fanno parte della Necropoli, che comprende tra le altre la Piramide di Cheope, quella di Chefren, quella di Micerino e la Sfinge.

Non è la prima volta che delle star della musica scelgono questa preziosa location per un loro concerto. In passato si sono già esibiti (tra gli altri): Kylie Minogue, Andrea Bocelli, Mariah Carey, Shakira, gli Scorpions, Sting e Frank Sinatra.

