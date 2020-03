Il Primavera Sound 2020 è stato rinviato ad agosto

Queste le nuove date

Come tutti gli eventi in programma in questo periodo, anche il Primavera Sound 2020 è stato spostato per motivi di sicurezza, a causa della difficile situazione che tutto il mondo sta vivendo. La 20esima edizione del festival musicale spagnolo avrebbe dovuto tenersi dal 3 al 7 giugno, ma stando al nuovo comunicato inviato dagli organizzatori si svolgerà dal 26 al 30 agosto.

La location non è cambiata: come sempre sarà il Parc del Fòrum di Barcellona a ospitare il Primavera.

I biglietti precedentemente acquistati restano validi per le nuove date. Al momento è in fase di conferma la line up. In calendario erano stati annunciati artisti del calibro di Lana Del Rey, Tayler, The Creator, The Strokes, Bad Bunny, Disclosure, Kacey Musgraves, King Princess, Beck, Young Thug e molti altri.

Stay tuned per conoscere i prossimi aggiornamenti e ricorda, "Primavera in summer, for once in a lifetime".

ph: Adobe Stock