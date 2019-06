La playlist perfetta da ascoltare durante la Pride Week (e non solo)

Happy Pride Week!

Per celebrare al meglio il Pride è essenziale ascoltare anche della buona musica.

Nella playlist che ti riportiamo qui di seguito trovi alcuni degli inni più potenti mai realizzati da cantanti e gruppi che hanno fatto la storia. Canzoni che celebrano la libertà e l'amore contro ogni forma di discriminazione.

Alza il volume e preparati a scatenarti!

Freedom - George Michael

I Want To Break Free - Queen

Born This Way -Lady Gaga

I'm Coming Out - Diana Ross

Vogue - Madonna

I Feel Love - Donna Summer

Blind - Hercules and Love Affair

Dancing On My Own - Robyn

You Need To Calm Down - Taylor Swift

Alive - Sia

Beautiful - Christina Aguilera

Relax - Frankie Goes To Hollywood

Bloom - Troye Sivan

ph: getty images