Post Malone ha svelato la tracklist del nuovo album “Hollywood’s Bleeding”

In uscita il 6 settembre

Nel nuovo album in studio di Post Malone - il terzo della sua carriera - intitolato "Hollywood’s Bleeding" ci saranno moltissimi featuring con star della musica rock, rap e pop. Stiamo parlando di Ozzy Osbourne, Travis Scott, SZA, Swae Lee, Young Thug, Da Baby, Future, Halsey, Meek Mill, e Lil Baby.

Lo ha svelato lui stesso, insieme alla tracklist del progetto:

1. Hollywood's Bleeding

2. Saint Tropez

3. Enemies

4. Allergic

5. A Thousand Bad Times

6. Circles

7. Die For Me

8. On The Road

9. Take What You Want

10. I’m Gonna Be

11. Staring At The Sun

12. Sunflower

13. Internet

14. Goodbyes

15. Myself

16. I Know

17. Wow

Visualizza questo post su Instagram HOLLYWOOD’S BLEEDING PRE ORDER AT MIDNIGHT EST 💜 Un post condiviso da @ postmalone in data: 29 Ago 2019 alle ore 8:46 PDT

Per ascoltare il frutto del nuovo progetto discografico di Post Malone dovrai aspettare fino a venerdì 6 settembre. Nel frattempo puoi dare un'occhiata al video del suo ultimo singolo "Circles". Nella clip - diretta da Colin Tilley - il rapper veste i panni di un cavaliere medievale, tra campi di battaglia abbandonati, lande desolate e castelli, mentre sconfigge mostri. La missione è quella di portare in salvo la principessa, dalla lunga treccia e priva di bocca. Dopo aver superato diverse insidie, Post Malone riesce nel suo intento e fuggono insieme a cavallo al chiaro di luna.

Per vederlo non devi far altro che cliccare play qui sotto.

ph: getty images