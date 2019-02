Pink: i suoi figli le hanno regalato un Grammy fatto da loro dopo la sua mancata vittoria all’edizione 2019

Aww <3

La notizia che stai per leggere parla dell'avvenimento più dolce successo in occasione dei Grammy Awards 2019, quindi se sei particolarmente sensibile ti consigliamo di tenere a portata di mano dei fazzoletti.

Pink era tra i nominati nelle categoria Best Pop Vocal Album con il suo "Beautiful Trauma". La cantante non è riuscita ad aggiudicarsi la vittoria, andata invece ad Ariana Grande e al suo "Sweetener" (clicca qui per leggere le lista completa dei vincitori).

Per consolarla della mancata vittoria, i figli di Pink Willow di 7 anni e Jameson di 2 le hanno regalato un Grammy fatto con le loro manine. Non trovi anche tu sia la cosa più tenera del mondo?

Thanks Kids:) my favorite kind of award

"Grazie bambini :) Il mio premio preferito", ha scritto Pink nella caption del post che ha condiviso su Instagram con le foto del Grammy fatto in casa.

Qualche giorno fa, Willow e Jameson hanno accompagnato la mamma sulla Hollywood Walk of Fame per vedere la stella dedicata a Pink.

ph: getty images