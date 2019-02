Pink: è uscito il singolo “Walk Me Home”, primo estratto dal nuovo album “Hurts 2B Human”

Yessa!

Se anche tu sei un fan di Pink preparati a fare i salti di gioia, stiamo per darti due bellissime notizie!

Partiamo con la prima: da oggi, mercoledì 20 febbraio, è disponibile il singolo inedito “Walk Me Home”. Qui sotto puoi ascoltarlo a tutto volume!

E ora andiamo con la seconda: ad aprile vedrà la luce il nuovo album di Pink intitolato "Hurts 2B Human". Il disco è l'ideale seguito del precedente "Beautiful Trauma", uscito a ottobre 2017.

La cantante presenterà dal vivo le canzoni del nuovo album in estate, quanto riprenderà la sua tournée mondiale che farà tappa anche in Europa.

Al momento non sono in calendario concerti in Italia, ma se sei disposto a farti un bel viaggetto in qualche città europea clicca qui per dare un'occhiata alle date in programma.

Pink è tra i super performer che si esibiranno sul palco della O2 Arena di Londra in occasione dei Brit Awards 2019. Clicca qui per conoscere tutti i nomi degli ospiti!

ph: ufficio stampa